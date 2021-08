Afghanistan: raid Usa con drone, ucciso un membro dell'Isis-K

Gli Stati Uniti hanno eseguito un raid tramite drone nella provincia afgana di Nangahr, uccidendo un membro dell'Isis-K definito dal Pentagono come una delle menti dell'organizzazione terroristica responsabile dell'attacco all'aeroporto di Kabul. Non ci sarebbero state vittime civili. Il presidente Joe Biden ha approvato il raid, mentre l'ordine di colpire è stato dato dal ministro della Difesa americano Lloyd Austin.

Nelle stesse ore l'ambasciata Usa a Kabul ha avvertito nuovamente gli americani di "non andare" allo scalo della capitale afgana. "I cittadini che sono ora" ad alcuni degli ingressi dell'aeroporto - quali l'Abbey gate, l'East gate, il North gate e il New Ministry of Interior gate - "devono lasciarli immediatamente" perché ci sono "minacce alla sicurezza". Un avvertimento simile era arrivato dall'ambasciata nei giorni scorsi, prima dell'attentato.