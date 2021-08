Afghanistan: Emergency, 'abbiamo lavorato tutta la notte'

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - Il Centro chirurgico per vittime di guerra di Emergency a Kabul ha ricevuto ieri 60 tra feriti e vittime degli attentati all'aeroporto della capitale afgana in meno di due ore: lo ha detto alla Bbc la presidente di Emergency, Rossella Miccio.

"Le tre sale operatorie dell'ospedale hanno lavorato tutta la notte" e "l'ultimo paziente è stato operato alle 4" di questa mattina, ha detto Miccio, precisando che almeno 16 persone sono state dichiarate morte al loro arrivo nella struttura.

Miccio, che non si trova in Afghanistan, ha aggiunto che alcuni pazienti rimangono in terapia intensiva: "Quindi la situazione è ancora piuttosto critica", ha commentato. (ANSA).