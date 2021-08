Lettera deputati a Macron, 'armare resistenza anti-talebana'

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Una ventina di deputati francesi hanno scritto una lettera al presidente Emmanuel Macron invitandolo a fornire "armi" e "munizioni" alla resistenza anti-talebana guidata da Ahmad Massoud, per impedire che gli studenti coranici al potere "possano rafforzarsi" e che l'Afghanistan torni a a essere una base del terrorismo che potrebbe arrivare a colpire anche la Francia. Lo rivela Le Figaro che ha visionato la missiva.

"Di fronte a questa minaccia, la Francia ha il dovere di agire e combattere senza attendere contro i talebani con la stessa forza che usa contro l'Isis, se non vogliamo vedere un arco terroristico che si estende dal Pakistan al Sahel", si legge nella lettera, voluta dal deputato di centrodestra, Eric Ciotti e firmata anche da senatori e alcuni esponenti della gauche. I firmatari insistono sul pericolo che i terroristi possano "colpire in Francia cittadini francesi".

"La richiesta" del giovane Massoud e dell'ex vicepresidente afghano Amrullah Saleh, che resistono nella Valle del Panshir, "di armi, munizioni e sostegno logistico devono essere ascoltati dalla Francia", conclude la missiva. (ANSA).