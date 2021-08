Dpa, Berlino vuole fine evacuazione da Kabul entro weekend

(ANSA) - BERLINO, 25 AGO - Il governo di Berlino pianifica la fine delle operazioni di evacuazione dei cittadini tedeschi e del personale locale afghano entro questo fine settimana. Lo riferisce l'agenzia di stampa tedesca Dpa. Il portavoce della Difesa non ha confermato né smentito l'indiscrezione giornalistica. Finora i 31 voli militari della Bundeswehr hanno portato fuori da Kabul 4654 persone, di cui 3.700 afghani e afghane. Circa la metà degli evacuati con cittadinanza afghana sono donne e ragazze, tra cui giornaliste e attiviste per i diritti umani, riferisce il ministero degli Esteri in un tweet.

