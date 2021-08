India: governo annuncia lunga lista di privatizzazioni

(ANSA) - NEW DELHI, 24 AGO - L'India metterà in vendita nei prossimi anni 25 aeroporti, 160 miniere di carbone, e altre infrastrutture federali, per un valore di 81 miliardi di dollari: lo ha annunciato la ministra alle Finanze, Nirmala Sitharaman, lanciando il progetto National Monetisation Pipeline (NMP).

La lista delle infrastrutture pubbliche che il governo di Delhi offrirà agli investitori privati comprende anche alcune superstrade, una quindicina di stazioni ferroviarie, e vari impianti e reti per la fornitura di energia elettrica e gas.

Le dismissioni fanno parte della convinta strategia di disinvestimento e liberalizzazioni del governo, che intende mantenere il controllo pubblico solo su alcuni settori strategici.

Sitharaman aveva preannunciato questa nuova politica di privatizzazioni al momento della presentazione del bilancio per il 2021, lo scorso febbraio,. In quell'occasione annunciò che avrebbe creato nuove forme di finanziamento per le nuove infrastrutture, in corso di sviluppo. (ANSA).