Afghanistan: Gb, evacuazioni anche a settembre 'improbabili'

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Per il ministro della Difesa britannico Ben Wallace è "improbabile" che le evacuazioni dall'Afghanistan proseguano oltre il 31 agosto. Parlando a Sky News a poche ore dalla riunione del leader del G7 dedicata alla crisi afghana, Wallace ha sottolineato come questa possibilità sia remota "non solo per quello che hanno detto i talebani (contrari a ogni estensione, ndr), ma anche ascoltando le dichiarazioni pubbliche del presidente Biden. Penso sia improbabile. Vale sicuramente la pena provarci (in riferimento alle evacuazioni dal completare entro agosto) , e noi lo faremo" . (ANSA).