Singapore, Usa diano prova impegno a lungo termine in Asia

(ANSA) - PECHINO, 23 AGO - I Paesi modificano le posizioni di volta in volta e questo potrebbe comportare dei "singhiozzi", ma guardando avanti, la percezione dell'impegno degli Stati Uniti nella regione finirà per essere influenzata dal modo in cui gli Usa affrontano la vasta gamma di alleati nella regione. Il premier di Singapore Lee Hsien Loong, nella conferenza stampa congiunta con la vicepresidente americana Kamala Harris, ha affermato, dopo il ritiro Usa dall'Afghanistan, che "i Paesi rimangono con interessi a lungo termine, con partner a lungo termine, e il segno di un Paese che può avere successo è che prende sul serio questi interessi e partner". (ANSA).