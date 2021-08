Resistenza in Panshir, siamo migliaia pronti a combattere

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - La resistenza anti-talebani può contare su "migliaia di persone" pronte a combattere. Lo ha detto alla Bbc Ali Nazary, capo delle relazioni estere per il Fronte di resistenza nazionale dell'Afghanistan (Nrf) che fa capo a Ahmad Massoud. Nazary ha detto che il suo gruppo ha "migliaia di forze pronte per la resistenza", ma vuole prima portare avanti negoziati pacifici. "Se falliscono, non accetteremo alcun tipo di aggressione", ha detto. I talebani affermano di aver circondato e assediato la roccaforte del gruppo nella valle del Panshir. Esponenti della resistenza hanno anche detto che i talebani stanno avanzando nella regione.

