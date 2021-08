Pentagono, 'situazione a Kabul fluida, cambia di ora in ora'

(ANSA) - WASHINGTON, 21 AGO - "La situazione è molto fluida, si evolve di ora in ora e bisogna prendere decisioni in tempo reale": lo afferma un portavoce del Pentagono durante un briefing per aggiornare i media sugli ultimi sviluppi all'aeroporto di Kabul. Nelle ultime 24 ore, spiega, sono state evacuate 3.800 persone. (ANSA).