Michel, su migranti afgani fare partnership con Paesi terzi

(ANSA) - BRUXELLES, 21 AGO - Rispetto alla situazione in Afghanistan, "dobbiamo affrontare le questioni legate alla migrazione. L'approccio deve consistere nello sviluppo di partnership con i Paesi terzi, per individuare strategie e fare in modo che la migrazione sia regolare e ordinata". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, che ha ricordato anche la necessità "di difendere gli interessi europei" e che ci sia una "garanzia di sicurezza". (ANSA).