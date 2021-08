Almeno 3 morti nella calca all'aeroporto di Kabul

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - "Pandemonio assoluto" e "almeno tre" corpi senza vita, per la ressa fuori dall'aeroporto di Kabul. E' la testimonianza sul terreno di Sky News. I soldati britannici, viene riferito, cercano di aiutare uomini, donne e bambini stretti nella calca di chi tenta disperatamente di entrare nello scalo afgano per provare a fuggire, dopo la presa del potere da parte dei talebani. Gli stessi talebani, chiarisce comunque Sky, "sono stati molti cooperativi", portando via i corpi. (ANSA).