Afghanistan: Spagna accoglie capitana paralimpica di basket

(ANSA) - MADRID, 20 AGO - Per giorni ha temuto per la propria vita e quella di suo marito, ma adesso il peggio sembra alle spalle: Nilofar Bayat, capitana della nazionale afgana paralimpica di basket femminile, è stata evacuata stamattina da Kabul su un volo organizzato e gestito dalla Spagna. A confermarlo è stato il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, in un'intervista concessa alla radio Cadena Ser.

È la risposta del Paese iberico agli appelli lanciati nei giorni scorsi dall'atleta sui social attraverso un amico giornalista spagnolo, Antonio Pampliega. Appelli di cui si sono fatti poi eco diverse persone per far sì che arrivassero alle autorità responsabili delle evacuazioni dall'Afghanistan.

L'aereo militare spagnolo su cui Bayat è stata portata via assieme ad altre 109 persone da Kabul ha fatto scalo a Dubai.

Non è ancora stato comunicato ufficialmente quando ripartirà per la Spagna. Ma intanto almeno due club di basket spagnoli si sono già offerti per accogliere l'atleta al suo arrivo e inserirla nelle loro squadre, riportano i media iberici. (ANSA).