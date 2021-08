Ue-Usa-Gb, profondamente preoccupati per donne afghane

(ANSA) - BRUXELLES, 18 AGO - "Siamo profondamente preoccupati per le donne e le ragazze afgane, i loro diritti all'istruzione, al lavoro e alla libertà di movimento. Chiediamo a coloro che occupano posizioni di potere e autorità in tutto l'Afghanistan di garantire la loro protezione". Si legge in una dichiarazione firmata da Ue, Usa, Albania, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Salvador, Honduras, Guatemala, Macedonia del Nord, Nuova Zelanda, Norvegia, Paraguay, Senegal, Svizzera e Regno Unito. (ANSA).