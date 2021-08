Afghanistan: media,scontri per bandiera a Jalalabad, morti

(Ripetizione con testo corretto alla seconda riga) (ANSA) - ROMA, 18 AGO - "Centinaia, se non migliaia" di persone protestano a Jalalabad, in Afghanistan, dove ci sono scontri con almeno due morti e 12 feriti, contro l'abolizione della bandiera nazionale afghana, sostituita ovunque dai talebani vittoriosi con la loro. Lo scrive Al Jazeera. "Da quando abbiamo visto l'arrivo dei Talebani, tutte le bandiere sono state un po' alla volta rimosse e rimpiazzate dalle loro.

Lo abbiamo visto a Kabul. A molta gente questo non piace, ma molti hanno dovuto rassegnarsi. Ma a Jalalabad non si sono rassegnati e qui c'è stata la resistenza di una buona fetta della comunità", scrive Rob McBride dell'emittente qatariota.

(ANSA).