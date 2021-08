Guterres ai talebani, appello alla massima moderazione

(ANSA) - NEW YORK, 15 AGO - Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha lanciato un appello ai Talebani e a tutte le altre parti afghane perché "esercitino la massima moderazione".

Aggiungendo che i diritti delle donne "devono essere protetti".

"Il segretario generale è particolarmente preoccupato per il futuro delle donne e delle ragazze, i cui diritti conquistati a fatica devono essere protetti", ha affermato anche l'Onu in una nota. Il Consiglio di sicurezza si riunirà domani per discutere la situazione in Afghanistan, dalle 15 ora italiana. (ANSA).