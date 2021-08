Afghanistan: Biden, missione mai pensata per costruire Paese

(ANSA) - WASHINGTON, 16 AGO - "La nostra missione in Afghanistan non e' mai stata pensata per costruire una nazione": lo ha detto il presidente Usa Joe Biden parlando alla nazione dalla Casa Bianca sull'Afghanistan.

"La scelta che avevo era proseguire l'accordo negoziato da Donald Trump con i talebani o tornare a combattere": (ANSA).