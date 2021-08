Giappone: piogge torrenziali, 5 milioni di persone evacuate

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - Cinque milioni di persone in Giappone hanno ricevuto un ordine di evacuazione a causa delle piogge senza precedenti che stanno battendo la costa meridionale. Lo riferisce la Cnn, In oltre 20 prefetture è stata ravvisata la minaccia di inondazioni e frane.

L'allerta massima, di livello 5, riguarda oltre un milione di persone nelle prefetture di Saga, Nagasaki, Fukuoka e Hiroshima, secondo l'emittente pubblica NHK. Il secondo avvertimento più forte, il livello 4, è stato emesso ad altre 17 prefetture, colpendo oltre 4 milioni di residenti.

Alcune immagini postate sui social mostrano residenti che camminano nell'acqua alta fino alla coscia in strade allagate, trasportando bambini e oggetti personali. I vigili del fuoco e altri soccorritori hanno tratto in salvo persone rimaste bloccate, caricandole su gommoni.

Il livello dell'acqua è ancora in aumento in diversi fiumi che rischiano di esondare. In alcune città dell'isola meridionale di Kuyshu sono caduti oltre 40 millimetri di acqua in un'ora, ma secondo i meteorologi ne potrebbero cadere fino a 250 millimetri nelle prossime 24 ore. (ANSA).