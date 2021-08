Afghanistan: Ghani, consultazioni in corso per fine guerra

(ANSA) - KABUL, 14 AGO - "Consultazioni rapide" sono in corso per porre fine alla guerra in Afghanistan: lo ha detto il presidente del Paese, Ashraf Ghani, durante un discorso televisivo alla nazione. "Ho avviato consultazioni", che "procedono rapidamente", all'interno del governo, con leader politici, partner internazionali, per trovare "una soluzione politica che garantisca pace e stabilità al popolo afghano", ha sottolineato il leader.

Ghani ha spiegato inoltre che la "rimobilitazione" delle forze armate afgane è una "priorità assoluta", mentre prosegue l'avanzata dei talebani verso la la capitale Kabul. "Non lascerò che la guerra imposta al popolo causi la morte di altre persone innocenti, la scomparsa delle conquiste degli ultimi 20 anni, la distruzione di strutture pubbliche e la continuazione dell'instabilità", ha aggiunto. Nel suo discorso, il leader non ha fatto allusione a una possibile dimissione, richiesta da alcuni. (ANSA).