Covid: record contagi a Tokyo, 5.773 nelle ultime 24 ore

(ANSA) - TOKYO, 13 AGO - Si fa sempre più allarmante l'emergenza Covid a Tokyo, dove ancora una volta è stato aggiornato il record, con 5.773 contagi nelle ultime 24 ore, mentre a livello nazionale il dato è ancora più preoccupante, con le infezioni da coronavirus che stabiliscono il record ormai da tre giorni consecutivi, superando per la prima volta quota 20mila nuovi casi, e malgrado lo stato di emergenza in vigore dal 12 luglio in diverse prefetture del Paese, oltre alla capitale. (ANSA).