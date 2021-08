Covid, Cina respinge richiesta OMS su nuove indagini

(ANSA) - PECHINO, 13 AGO - La Cina ha respinto le richieste dell'Organizzazione mondiale della sanità per una rinnovata indagine sulle origini di Covid-19, affermando di aver sostenuto gli sforzi "scientifici" rispetto a quelli "politici" per scoprire come è iniziato il virus.

"Ci opponiamo al tracciamento politico, abbandoniamo il rapporto congiunto" pubblicato dopo che un team di esperti dell'OMS ha visitato Wuhan a gennaio, ha detto ai giornalisti il vice ministro degli Esteri Ma Zhaoxu. "Sosteniamo il tracciamento scientifico", ha concluso.(ANSA).