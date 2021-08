Truppe russe al confine con l'Afghanistan per esercitazione

(ANSA) - MOSCA, 09 AGO - Più di 10 jet ed elicotteri del Distretto Militare Centrale russo saranno coinvolti nelle esercitazioni militari congiunte di Russia, Tagikistan e Uzbekistan presso il campo di addestramento Kharb-Maidon, situato a 20 km dal confine con l'Afghanistan. Lo ha dichiarato il servizio stampa del distretto, citato dalla Tass.

"Una squadra di Su-25, un elicottero d'attacco Mi-24, così come elicotteri da trasporto e da combattimento Mi-8 di varie configurazioni sono coinvolti nelle esercitazioni. Nella fase principale delle esercitazioni, i piloti si addestreranno a cercare basi camuffate di un ipotetico nemico e a colpire obiettivi che imitano un raduno di uomini e mezzi con missili e bombe", si legge nel comunicato.

Durante le esercitazioni, Russia, Tagikistan e Uzbekistan praticheranno operazioni per eliminare bande armate, condurre ricognizioni aeree e sorvegliare strutture cruciali. Un totale di 2.500 ufficiali e uomini sono coinvolti, di cui 1.800 dalla Russia, e circa 500 unità di mezzi militari. La 201a base militare russa in Tagikistan ha fornito il grosso del contingente russo. L'esercizio durerà fino al 10 agosto. (ANSA).