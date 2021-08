Singapore: torna a casa la neonata più piccola del mondo

Sta bene ed è stata dimessa da un ospedale di Singapore dopo 13 mesi di cure la bambina più piccola del mondo alla nascita: partorita dopo 25 settimane di gravidanza, pesava solo 212 grammi, all'incirca come una mela, per 24 centimetri di lunghezza. Ora pesa 6,3 chili e può andare a casa. Lo scrive la Bbc.

Kwek Yu Xuan era nata con un cesareo d'emergenza quattro mesi prima del previsto dopo che alla madre era stata diagnosticata la pre-eclampsia, un pericoloso rialzo della pressione sanguigna che può danneggiare gli organi vitali ed essere fatale sia per la madre che per il bambino.

Al National University Hospital (Nuh) di Singapore i medici avevano detto allora che la bambina aveva una "possibilità di sopravvivenza limitata" ma oggi ammettono che "contro ogni previsione e nonostante una serie di complicazioni di salute presenti alla nascita, ha ispirato le persone intorno a lei con la sua perseveranza e voglia di vivere, il che la rende una straordinaria bambina dell''era Covid-19', un raggio di speranza in mezzo al tumulto".

Yu Xuan soffre ancora di una malattia polmonare cronica e avrà bisogno anche a casa di supporti per respirare. Tuttavia, i medici della Nuh affermano che dovrebbe migliorare con il tempo.

I genitori di Yu Xuan sono stati in grado di pagare la sua lunga degenza in ospedale grazie a una campagna di crowdfunding che ha raccolto l'equivalente di 270.601 dollari.