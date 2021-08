Wuhan completa test Covid per tutta la città, 11 milioni

(ANSA) - PECHINO, 09 AGO - Le autorità di Wuhan, città della Cina dove il Covid 19 fece la sua prima comparsa più di un anno fa, hanno dichiarato di aver completato i test per il coronavirus a tutti gli 11 milioni di abitanti. L'iniziativa, adottata dopo una recrudescenza di contagi, ha preso il via martedì scorso ha visto la mobilitazione di più di 28.000 operatori sanitari in altrettanti siti.

E' stata fornita "praticamente una copertura completa" di tutti i residenti a Wuhan ad eccezione dei bambini di età inferiore ai sei anni e degli studenti in vacanza all'estero, ha detto in una conferenza stampa l'alto funzionario di Wuhan Li Tao. (ANSA).