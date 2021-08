Birmania: manifestazioni celebrano la rivolta del 1988

(ANSA) - RANGOON, 08 AGO - Gli oppositori del golpe militare in Birmania sono scesi di nuovo in piazza per celebrare la rivolta pro-democrazia del 1988 che vide protagonista Aung San Suu Kyi, la leader politica oggi in prigione.

La Birmania è pervasa da inquietudini dopo il colpo di Stato dei generali a febbraio e la repressione che ne è seguita, in cui sono morte, secondo dati delle ong, oltre 900 persone. I manifestanti non si sono scoraggiati, organizzando quotidianamente proteste spot per chiedere la fine del regime militare. Oggi alcuni flash mob si sono svolti a Rangoon e a Mandalay, la seconda città del Paese, in memoria della rivolta del 1988, quando un massiccio movimento democratico venne represso con la violenza dai militari che aprirono il fuoco sui manifestanti e arrestato migliaia di persone.

Convocati da un tam tam sui social network, i manifestanti hanno esposto striscioni con la scritta "Paga il vecchio debito di sangue del 1988 nel 2021".

L'ambasciatore britannico in Birmania Peter Vowles ha sostenuto il movimento anti-giunta. "Il Regno Unito ha sostenuto il popolo birmano nel 1988 e noi lo sosteniamo oggi nel 2021", ha affermato in un video su Twitter. (ANSA).