Afghanistan:anche Usa invitano connazionali a lasciare Paese

(ANSA) - ROMA, 07 AGO - Così come l'ambasciata della Gran Bretagna anche la sede diplomatica americana a Kabul ha invitato i suoi connazionali a lasciare l'Afghanistan dove i talebani continuano a conquistare terreno ora che le truppe straniere si sono ritirate.

"L'ambasciata degli Stati Uniti invita i cittadini americani a lasciare l'Afghanistan immediatamente usando i voli commerciali disponibili", si legge in un comunicato stampa postato su Twitter dall'Ambasciata americana a Kabul.

"Considerate la situazione della sicurezza e la riduzione dello staff, la capacità dell'ambasciata di assistere i cittadini americani in Afghanistan è estremamente limitata, persino nella capitale", prosegue la nota.

La rappresentanza diplomatica fornisce un prestito di rimpatrio per i cittadini statunitensi che non possono permettersi in questo momento di acquistare un biglietto commerciale di rientro. (ANSA).