Hong Kong: ritirata accusa contro cantante Anthony Wong

(ANSA) - PECHINO, 05 AGO - Il Dipartimento di Giustizia di Hong Kong ha ritirato le accuse contro il cantante pop Anthony Wong e l'ex deputato democratico Au Nok-hin, tre giorni dopo essere stati arrestati dalla Commissione indipendente contro la corruzione per una presunta violazione della legge elettorale. I due dovranno mantenere una buona condotta per 18 mesi evitando violazioni relative al sistema elettorale.

All'inizio di questa settimana, i due erano stati accusati di "condotta corrotta" per aver fornito 'un intrattenimento' allo scopo di indurre il pubblico a votare per Au, dopo che Wong si era esibito nel 2018 a un comizio elettorale in suo favore.

