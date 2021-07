Afghanistan:Biden, arrivato primo volo traduttori espatriati

(ANSA) - WASHINGTON, 30 LUG - Il primo volo di evacuazione dall'Afghanistan di afghani che hanno lavorato in questi decenni per gli Usa, soprattutto traduttori, è atterrato negli Stati Uniti. Lo annuncia il presidente Joe Biden.

"Quella di oggi è una importante pietra miliare, continuiamo a mantenere le nostre promesse ai migliaia di afghani che hanno lavorato fianco a fianco con le truppe e i diplomatici americani negli ultimi 20 anni in Afghanistan", dice Biden in un comunicato reso noto dalla Casa Bianca. (ANSA).