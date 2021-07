Covid:contagiato 80% equipaggio cacciatorpediniere Corea Sud

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Oltre l'80% dell'equipaggio di un cacciatorpediniere sudcoreano è risultato positivo al coronavirus: si tratta del più grande focolaio di Covid mai registrato finora dalle forze armate del Paese, riporta la Cnn.

A bordo del cacciatorpediniere Munmu the Great, impegnato in una missione antipirateria nel Golfo di Aden dal febbraio scorso, sono risultati positivi 247 membri dell'equipaggio e solo 50 sono risultati negativi. Le autorità hanno già avviato un'operazione per riportare a casa questi ultimi, mentre una squadra sostitutiva di militari riporterà la nave in patria.

Intanto sulla terraferma i contagi continuano a correre a causa della variante Delta: da quasi due settimane si registrano oltre 1.100 nuove infezioni al giorno e ieri i contagi sono stati 1.252. Dall'inizio della pandemia la Corea del Sud ha registrato un totale di 179.203 casi, inclusi 2.058 decessi.

Finora circa il 31,4% dei suoi 52 milioni di abitanti ha ricevuto una dose di vaccino, mentre solo il12,7% entrambe.

(ANSA).