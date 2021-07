Covid: stretta in Uttar Pradesh per 'festa del sacrificio'

(ANSA) - NEW DELHI, 19 LUG - Lo stato indiano dell'Uttar Pradesh ha proibito oggi le riunioni di più di 50 persone e ogni tipo di sacrificio di animali nei luoghi pubblici, in vista delle celebrazioni di Eid al-Adha, la Festa del sacrificio, una delle più importanti del calendario musulmano, che cadrà a fine di questa settimana.

Il numero massimo di persone che si potranno ritrovare nello stesso luogo è stato limitato per contenere il contagio da Covid19.

L'uccisione degli animali consentiti, ovvero ovini e caprini e pollame, che i musulmani macellano in questi giorni proprio per ricordare simbolicamente il sacrificio del profeta, sarà permessa solo nelle abitazioni private.

La settimana scorsa era circolata una notizia, immediatamente smentita da Delhi, secondo la quale il luogotenente che governa provvisoriamente il Kashmir indiano avrebbe proibito di macellare nella regione ogni tipo di animale, non solo le mucche: se confermato, il divieto sarebbe stato interpretato come un'ulteriore provocazione nei confronti degli abitanti dell'ex stato autonomo himalayano, che al 95 per cento sono musulmani. (ANSA).