Afghanistan: leader talebani per un 'accordo politico'

(ANSA-AFP) - KABUL, 18 LUG - Il capo dei talebani, Hibatullah Akhundzada, si è detto "favorevole ad un accordo politico" in Afghanistan, stando ad un comunicato. In un messaggio in occasione della festa musulmana del sacrificio, il leader dei talebani ha ripetuto che resta "convintamente favorevole ad un accordo politico" in Afghanistan, "nonostante l'avanzata e le vittorie militari" registrate negli ultimi due mesi. "Invece di contare sugli stranieri, risolviamo i nostri problemi fra di noi (afghani) e salviamo la nostra patria dalla crisi" ha sottolineato. (ANSA-AFP).