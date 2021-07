Tokyo: atleta ugandese scomparso, 'non voglio tornare'

(ANSA) - TOKYO, 17 LUG - La delegazioni ugandese alle Olimpiadi di Tokyo ha denunciato la scomparsa di un sollevatore di pesi, Julius Ssekitoleko, che non si è presentato ai test quotidiani anti coronavirus e non era in albergo. Poco dopo nella sua stanza è stato trovato un biglietto in cui ha espresso la volontà di poter lavorare in Giappone. Lo riferisce l'agenzia Kyodo, che cita le autorità locali della cittadina di Izumisano, situata nella prefettura di Osaka, dove la squadra si trova.

Ssekitoleko, poco più che 20enne, appartenente alla selezione del Paese africano dei sollevatori di pesi, ha spiegato nella nota che non intende tornare in Uganda perchè lì la vita è "particolarmente difficile". (ANSA).