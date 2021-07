Afghanistan: militari si scontrano con i talebani al confine

(ANSA) - KABUL, 16 LUG - Forze afghane si sono scontrate con i talebani nell'ambito di un'operazione per riprendere il valico di Spin Boldak al confine con il Pakistan. "Stanno combattendo contro i talebani, che si sono rifugiati nelle case dei civili", ha detto Jamal Nasir Barakzai, portavoce della polizia per la provincia meridionale di Kandahar.

Il valico è stato preso dai talebani all'inizio della settimana, parte di una diffusa offensiva lanciata dagli insorti all'inizio di maggio quando le forze statunitensi hanno iniziato il loro ritiro definitivo dall'Afghanistan. Il punto di confine fornisce accesso diretto alla provincia pakistana del Belucistan, sede da decenni dei massimi leader talebani, ed è un punto di passaggio per i riservisti talebani che entrano in Afghanistan per combattere. (ANSA).