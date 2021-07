Afghanistan: forze di sicurezza al collasso per ritiro Usa

Lo scorso autunno, con il profilarsi della partenza delle truppe americane dall'Afghanistan dopo la firma dell'accordo di ritiro con i talebani, molti dei più alti funzionari della sicurezza a Kabul avevano esortato il presidente Ashraf Ghani a un ridimensionamento delle truppe nel Paese, in particolare nelle aree rurali e avamposti remoti.

Meno di un anno dopo, porzioni del territorio sono cadute in mano ai talebani, e migliaia di soldati sono fuggiti dal Paese o si sono arresi ai militanti, consegnando loro equipaggiamento e armi. Invece del ridimensionamento c'è stato quindi un vero e proprio collasso, racconta il quotidiano britannico Guardian. E ora gli Stati Uniti temono che Kabul possa cadere in pochi mesi.

Più di 1.000 soldati sono fuggiti oltre il confine, e altre centinaia hanno consegnato armi e equipaggiamento ai talebani in rese di massa videoregistrate e condivise sui social media, riferisce il giornale inglese.

Gli uomini sono stati filmati mentre abbracciavano i loro nemici, e hanno anche ricevuto del denaro, con l'obiettivo per minare lo spirito combattivo anche di altri che difendono avamposti remoti e rendere la resa molto più attraente.

Nell'intero spettro politico, nessuno aveva previsto la portata o la velocità del crollo delle forze di sicurezza afghane nelle ultime settimane, anche chi desiderava una ritirata strategica. Nella sua disperazione per arginare le perdite, il governo ha convocato uno degli spettri più oscuri del recente passato del paese, esortando i signori della guerra e gli uomini forti regionali a chiamare le milizie che hanno combattuto i talebani durante la guerra civile a tutto campo di gli anni '90. Gruppi che l'anno scorso, Ghani aveva cercato di sciogliere. (ANSA).