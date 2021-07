India: più di 50 persone uccise dai fulmini in diversi Stati

(ANSA-AFP) - NUOVA DELHI, 12 LUG - Più di 50 persone sono state uccise da fulmini in diversi stati dell'India, tra cui 11 visitatori di un antico forte della città di Jaipur. Lo hanno riferito oggi le autorità del Paese, dove centinaia di persone muoiono ogni anno in intense tempeste all'inizio della stagione dei monsoni, che portano sollievo dal caldo estivo nelle pianure del nord.

Almeno 42 persone sono morte domenica in diversi distretti dell'Uttar Pradesh, secondo le autorità per la risposta ai disastri nello stato più popoloso dell'India. A Jaipur, la capitale dello stato del Rajasthan, 11 persone sono decedute per i fulmini che hanno colpito due torri di avvistamento dell'antico forte Amer, del XII secolo, mentre erano piene di visitatori che osservavano la tempesta attraversare la città.

"Stava già piovendo quando le persone si trovavano lì. Si sono accalcate nelle torri mentre la pioggia si intensificava", ha detto Saurabh Tiwari, un alto ufficiale di polizia di Jaipur.

Undici persone sono state uccise e altre 17 ferite, di cui tre in condizioni critiche, secondo la polizia.

Oggi le squadre di emergenza stavano controllando se qualche vittima fosse caduta in un profondo fossato su un lato delle torri di guardia a seguito dei fulmini. I media hanno riferito che altre 10 persone circa sono state uccise da fulmini in tutto il Rajasthan. Il primo ministro Narendra Modi ha espresso le sue condoglianze per le vittime e ha annunciato che saranno erogati pagamenti speciali alle famiglie delle persone che hanno perso la vita. (ANSA-AFP).