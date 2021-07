Covid: Thailandia, giro di vite per 10 mln persone a Bangkok

(ANSA) - BANGKOK, 12 LUG - Le autorità di Bangkok hanno imposto oggi maggiori restrizioni anti Covid per oltre 10 milioni di persone nella capitale thailandese mentre il regno continua ad affrontare un'impennata di casi legata alla variante Delta.

Dall'inizio della pandemia la Thailandia ha registrato più di 326.300 infezioni (inclusi 2.711 decessi), gran parte delle quali rilevate durante la nuova ondata iniziata ad aprile. Oltre a Bangkok, i contagi stanno salendo anche in nove altre province.

Nella capitale il coprifuoco è scattato ieri alle 21:00 (fino alle 4 di questa mattina, ora locale) e già dall'alba sono stati istituiti posti di blocco in tutta la città. Sono vietati inoltre gli assembramenti di oltre cinque persone ed i trasporti pubblici saranno in servizio solo alle 21:00. Resteranno aperti i supermercati, le banche, i ristoranti e le farmacie. (ANSA).