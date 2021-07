Afghanistan: Mosca, se serve aiuteremo Tagikistan al confine

(ANSA) - MOSCA, 06 LUG - La Russia è pronta se necessario a eventuali "sforzi aggiuntivi" per aiutare il Tagikistan a garantire la propria sicurezza al confine con l'Afghanistan: lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo Andrei Rudenko, ripreso dall'agenzia Interfax. "Tutto dipenderà da come si svilupperà la situazione nel nord dell'Afghanistan", ha affermato Rudenko.

"Le tensioni - ha proseguito il vice ministro - sono abbastanza alte lì, considerando che, stando ad alcune informazioni, fino al 70% della frontiera col Tagikistan è adesso controllata dai talebani. Come sapete, c'è la 201esima base russa in Tagikistan, è pienamente equipaggiata per assistere il Tagikistan se necessario. Se ci sarà bisogno di sforzi aggiuntivi, saranno fatti".

Russia, Bielorussia, Kazakistan, Armenia, Kirghizistan e Tagikistan fanno parte dell'Organizzazione del trattato per la sicurezza collettiva (Csto), un'alleanza militare tra repubbliche ex sovietiche guidata da Mosca.

Sempre secondo l'agenzia Interfax, il Cremlino ha riferito di una conversazione svoltasi ieri tra Putin e il presidente tagiko Emomali Rahmon.

"Le parti - fa sapere il Cremlino - hanno avuto una dettagliata discussione sulla complessa situazione sul confine tagiko-afghano provocata dalla escalation del confronto armato in Afghanistan, incluso nella zona di frontiera. Vladimir Putin ha riaffermato la determinazione a fornire tutto il sostegno necessario al Tagikistan, sia a livello bilaterale sia nell'ambito della Csto". (ANSA).