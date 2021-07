Giappone: almeno due morti nella frana a sud di Tokyo

(ANSA) - TOKYO, 03 LUG - Almeno due persone sono morte e un'altra ventina risultano disperse a causa della frana che ha colpito oggi la prefettura giapponese centro orientale di Shizuoka, circa 200 km a sud di Tokyo: lo ha detto ai giornalisti il governatore locale, Heita Kawakatsu. "Due persone sono in stato di arresto cardiorespiratorio", ha precisato Kawakatsu, utilizzando la formula comune nel Paese per indicare un decesso prima della conferma da parte di un medico.

"Il terreno ha ceduto sotto le piogge torrenziali" creando un fiume di fango che "ha spazzato via case e abitanti" e tagliando una strada nazionale, ha spiegato il governatore. (ANSA).