Ondata di caldo a Delhi, con 43,1 gradi è record dal 2012

(ANSA) - NEW DELHI, 02 LUG - Caldo record a Delhi: il termometro nella capitale indiana ha segnato ieri i 43,1 gradi, la temperatura più alta di quest'anno e che non si registrava dai primi di luglio dal 2012. Lo certifica il Dipartimento Meteorologico Indiano, (Imd), il prestigioso istituto di Delhi che studia le evoluzioni del clima a livello nazionale. Mentre la temperatura massima è stata di sei gradi sopra la media stagionale, la minima, di 37,1 ha superato di quattro i risultati abituali.

Secondo l'Imd l'ondata di calore che sta colpendo Delhi proseguirà fino al 7 luglio, mentre l'arrivo del monsone è atteso in ritardo rispetto al solito, non prima della settimana prossima. (ANSA).