Oms, la Cina è una nazione 'libera dalla malaria'

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - La Cina è stata certificata dall'Oms come nazione "libera dalla malaria", grazie allo sforzo di 70 anni per debellare la malattia trasmessa dalle zanzare. Il Paese ha riportato 30 milioni di infezioni all'anno negli anni '40, mentre non segnala più casi indigeni da 4 anni di fila. "Ci congratuliamo con il popolo cinese", ha notato il direttore generale dell'agenzia Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Il loro successo è stato duramente guadagnato ed è arrivato solo dopo decenni di azioni mirate. Con questo annuncio, la Cina si unisce al numero crescente di Paesi che stanno dimostrando al mondo che un futuro senza malaria è praticabile". (ANSA).