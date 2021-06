Hong Kong: media, Next Digital ferma domani le operazioni

(ANSA) - PECHINO, 30 GIU - Next Digital, la holding di proprietà del magnate dei media pro-democrazia Jimmy Lai, cesserà le sue operazioni da domani primo luglio. Lo riporta Bloomberg, citando una nota interna al personale. La società quotata a Hong Kong è l'editore del quotidiano Apple Daily, il tabloid costretto a chiudere la scorsa settimana dopo che le autorità dell'ex colonia hanno usato la legge sulla sicurezza nazionale imposta dalla Cina a giugno 2020 per arrestare i vertici. Lai è in carcere da fine 2020 per le condanne sulla partecipazione alle manifestazioni non autorizzate del 2019 ed è sotto indagine per "collusione" con Paesi stranieri. (ANSA).