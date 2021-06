Cina al G20, 'stop alle restrizioni all'export di vaccini'

La Cina invita i Paesi in grado di fornire vaccini ad evitare restrizioni all'esportazione o l'accaparramento eccessivo e a dare i dovuti contributi per eliminare il "divario di immunizzazione" tra i diversi Paesi. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese Wang Yi in videocollegamento con il G20 di Matera, citato dal Global Times.

E ha ricordato che la Cina ha fornito oltre 450 milioni di dosi a circa 100 Paesi. (ANSA).