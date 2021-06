Vaccini: India, 323 milioni di dosi somministrate, più di Usa

(ANSA) - NEW DELHI, 28 GIU - L'India ha superato gli Stati Uniti per numero di vaccinazioni anti Covid19: lo afferma il Ministero alla Salute.

Secondo il comunicato di oggi del governo indiano nel paese sono state effettuate 323.663.297 somministrazioni di vaccini di cui 1.721.268 nelle ultime 24 ore.

I primi a ricevere le dosi in India sono stati gli operatori sanitari, tra i quali 7.207.617 hanno avuto entrambe le dosi, poi gli altri lavoratori "frontline", esposti al rischio di contagio, di cui 9.399.319 sono pienamnete vaccinati. Altri 67.529.713 prime dosi e 23.408.944 richiami sono stati somministrati agli over 60; agli indiani tra i 45 e 59 anni 87.111.445 prime dosi e 14.812.349 richiami.

La vaccinazione è stata aperta in India a tutti i maggiorenni dal 21 giugno: nella fascia tra i 18 e i 44 anni i vaccinati con la prima dose sono 84.61.696 e quelli con entrambe 1.901.190.

Sempre secondo i dati del governo, la curva della seconda ondata della pandemia continua a declinare in tutto il paese: nelle ultime 24 ore si sono registrati 46.148 nuovi casi. Ancora un mese fa i nuovi casi in un giorno erano stati 186.364.

