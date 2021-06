Hong Kong: polizia vieta marcia pro-democrazia primo luglio

(ANSA) - PECHINO, 28 GIU - La polizia di Hong Kong ha vietato per il secondo anno di fila la manifestazione pro-democrazia del primo luglio, citando le restrizioni alle riunioni pubbliche per la pandemia del Covid-19. Secondo quanto riferito dai media locali, la Lega dei socialdemocratici, la Tin Shui Wai Connection e la Save Lantau Alliance, i gruppi promotori, hanno ricevuto "una lettera di obiezione" alla richiesta presentata la scorsa settimana su raduno e marcia "per ricordare" il ritorno di Hong Kong alla Cina nel 1997. Il primo luglio è una data molto sensibile quest'anno poiché segna il centenario della fondazione del Partito comunista cinese. (ANSA).