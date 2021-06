Hong Kong: legge sicurezza, accusati 2 dirigenti Apple Daily

(ANSA) - PECHINO, 18 GIU - La polizia di Hong Kong ha accusato due dirigenti dell'Apple Daily, arrestati ieri con uno spettacolare blitz mobilitando 500 agenti, di "collusione con un Paese straniero o con elementi esterni per mettere in pericolo la sicurezza nazionale", in base alla legge sulla sicurezza nazionale imposta a fine giugno 2020 dalla Cina all'ex colonia britannica.

Si tratta di "un 47enne e di un 59enne", si è limitata a dire la polizia, mentre la stessa testata ha individuato i due nel direttore del tabloid pro-democrazia Ryan Law e nell'amministratore delegato della holding di controllo Next Digital, Cheung Kim-hung. (ANSA).