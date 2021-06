India: Taj Mahal riaperto oggi ma visitatori scarseggiano

(ANSA) - NEW DELHI, 16 GIU - Il Taj Mahal ha riaperto i battenti oggi dopo due mesi di chiusura forzata dovuta all'ondata devastante di casi di coronavirus In India, ma il numero di visitatori è stato perfino inferiore al già esiguo limite giornaliero imposto dalle autorità.

Hanno visitato il famoso mausoleo di Agra, infatti, meno di 400 persone rispetto ai 650 accessi disponibili, secondo quanto riferiscono i media locali. Prima della pandemia il Taj Mahal veniva preso d'assalto da centinaia di migliaia di visitatori ogni giorno.

Le decisione di riaprire il monumento più famoso del Paese - assieme agli altri siti tutelati dall'Archeological Survey of India, come il Forte Rosso di Delhi e le grotte buddiste di Ajanta - era stata annunciata dal governo due giorni fa.

La riapertura rientra nella politica di allentamento delle restrizioni anti Covid, consentita dal progressivo calo dei contagi in tutto il Paese: ieri a livello nazionale sono state registrate 62.224 nuove infezioni rispetto alle 400mila al giorno di aprile e maggio. (ANSA).