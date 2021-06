La giapponese All Nippon Airways vaccina i 48mila dipendenti

(ANSA) - TOKYO, 13 GIU - La compagnia aerea All Nippon Airways (Ana) inizierà a vaccinare i propri impiegati contro il Covid a partire da domenica, con un giorno di anticipo rispetto ai piani originali. Lo anticipa il canale pubblico Nhk, indicando come la prima aerolinea nipponica insieme alla concorrente Japan Airways abbiano entrambe in programma di inoculare i propri dipendenti già dalla prossima settimana.

I luoghi per l'immunizzazione di massa saranno il centro direzionale dell'aeroporto cittadino di Haneda, a Tokyo, e i primi della lista saranno i piloti d'aereo assieme alle assistenti di volo impegnate nei voli a lungo raggio, su un totale di 48mila dipendenti per l'intero gruppo.

Analogo discorso per Japan Airlines, che procederà con la dei suoi 36mila impiegati da lunedì. Per accelerare la campagna vaccinale per il coronavirus a livello nazionale il governo di Tokyo ha raggiunto un accordo con circa 400 aziende e università del Paese favorendo l'inoculazione degli impiegati, gli studenti e il personale scolastico dal 21 giugno. In base alla proposta le diverse entità si impegnano a coordinare la logistica con la definizione finale della sede e la selezione del personale medico, mentre le autorità pubbliche si occuperanno di fornire i vaccini assieme ala copertura dei costi.

Per usufruire dell'assistenza le compagnie selezionate dovranno somministrare due dosi del siero ad almeno 1.000 individui nello stesso luogo, dando la priorità agli over 65 e alle persone con gravi patologie mediche.

In base alle ultime rilevazioni, ad oggi poco più del 30% degli anziani in Giappone hanno ricevuto la prima dose del vaccino, una fascia delle popolazione equivalente a 11 milioni di persone. (ANSA).