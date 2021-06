G7: Yang a Blinken, il multilateralismo non è piccoli circoli

(ANSA) - PECHINO, 11 GIU - C'è un solo assetto di regole internazionale con l'Onu "come nucleo", non un ordine sostenuto da pochi Paesi e "uno pseudo multilateralismo sostenuto da piccoli circoli e dalla politica di gruppo". In una telefonata con il segretario di Stato Usa Antony Blinken e nell'imminenza del G7 in Cornovaglia, il capo della diplomazia del Partito comunista Yang Jiechi ha affermato che c'è "un solo multilateralismo che si basa su scopi e principi della Carta dell'Onu e del diritto internazionale" e che tratta "l'un l'altro da pari a pari, con una cooperazione vantaggiosa per tutti". (ANSA).