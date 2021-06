India:8 esemplari di ghepardo saranno reintrodotti da Africa

(ANSA) - NEW DELHI, 07 GIU - L'India annuncia il tentativo di reinserire nei suoi territori una specie estinta: l'esperimento, che porterà in India 8 esemplari di ghepardo, 5 maschi e 3 femmine, avrà luogo il prossimo novembre. Lo annuncia Yadvendradev Jhala, responsabile del Wildlife Institute of India, uno degli esperti coinvolti nel progetto. "Finalmente abbiamo i fondi e l'habitat in cui introdurre gli animali".

I felini affronteranno un viaggio di 8,405 km per raggiungere dal Sudafrica il Kuno National Park, in Madhya Pradesh, dove potranno cibarsi di antilopi e orsi selvatici. Se tutto andrà bene, i naturalisti stanno valutando di importare altri ghepardi nella riserva delle tigri delle colline di Mukundra, in Rajasthan.

Il ghepardo, l'animale più veloce al mondo, è estinto in India da molti decenni: negli anni Cinquanta, l'india aveva avviato un progetto per "importare" almeno 300 esemplari dall'Iran, ma i colloqui furono sospesi dopo la cacciata dello Shah. Jhala ha spiegato che questo sarà il primo tentativo al mondo di reintrodurre esemplari di carnivori di grandi dimensioni spostandoli da un continente all'altro. (ANSA).