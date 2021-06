India, premier Modi annuncia vaccino gratuito per tutti

(ANSA) - NEW DELHI, 07 GIU - In un discorso alla nazione appena concluso, il premier indiano Narendra Modi ha annunciato varie iniziative che saranno prese dal suo governo per sostenere la popolazione travolta dal Covid 19. Tra le più rilevanti, la vaccinazione gratuita per tutti i maggiorenni nei centri pubblici, dal 21 di giugno e la distribuzione di razioni mensili di grano, fino al prossimo novembre, a 800 milioni di contadini.

Modi ha annunciato un cambio della strategia vaccinale per gli Stati, che, d'ora in poi, non dovranno più competere per procurarsi i vaccini: il 75% per cento delle dosi disponibili sarà acquistato dal governo centrale che lo distribuirà alle amministrazione locali. Il restante 25% sarà lasciato agli ospedali privati, che lo acquisteranno a prezzi da libero mercato.

Il premier indiano ha anche ricordato che i test di tre nuovi vaccini, che si aggiungeranno a quelli già disponibili nel paese, sono in fase avanzata e che vari laboratori stanno lavorando alla messa a punto di un innovativo vaccino sotto forma di spray nasale.

L'India ha registrato oggi 100.636 nuovi positivi al Covid-19, che hanno portato il totale delle infezioni nel paese, dall'inizio della pandemia, a oltre 289 milioni. Il dato di oggi è stato il più basso negli ultimi 61 giorni. (ANSA).