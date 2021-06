Covid: Thailandia lancia vasta campagna vaccinazione

(ANSA) - BANGKOK, 07 GIU - La Thailandia ha lanciato oggi una campagna di vaccinazione di massa contro il Covid-19 per cercare di stroncare una terza ondata di infezioni e riavviare la sua vitale industria del turismo. Il regno prevede di inoculare circa sei milioni di dosi entro giugno, inizialmente concentrandosi su Bangkok, dove è iniziata l'attuale terza ondata del paese, e sull'isola turistica di Phuket.

La campagna viene avviata mentre il governo viene bersagliato dalle critiche per la lentezza della sua strategia di vaccinazione - meno di tre milioni dei 70 milioni della popolazione hanno avuto il vaccino - e le preoccupazioni per le forniture.

I centri commerciali e i supermercati sono tra i 25 siti di vaccinazione in azione intorno alla capitale, che mira a inoculare fino a 70.000 persone al giorno, per lo più con dosi di AstraZeneca prodotte localmente. A Phuket l'obiettivo è di vaccinare il 70 percento della popolazione e consentire ai turisti completamente vaccinati di rimanere sull'isola senza dover fare la quarantena.

La Thailandia è riuscita a mantenere basso il numero delle infezioni per la maggior parte del 2020 grazie alle draconiane restrizioni ai viaggi e al rapido isolamento dei casi positivi.

Tuttavia, un focolaio iniziato nel quartiere della vita notturna di Bangkok il mese scorso ha visto i casi complessivi aumentare bruscamente a quasi 180.000, con oltre 1.200 morti. (ANSA).